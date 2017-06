Surse: Dorel Caprar ar putea fi noul ministru al Apararii Nationale / Tudorel Toader ramane ministru la Justitie

In guvernul Grindeanu, inca in functie, postul de ministru al Apararii Nationale este ocupat de senatorul PSD Gabriel Les.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat marti ca este vorba despre "surse proaste" , in momentul in care a fost intrebat de ziaristi cum comenteaza zvonurile care anunta o schimbare din functie a ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Structura actuala a guvernului ar urma sa se schimbe odata cu noul cabinet al lui Mihai Tudose, potrivit surselor HotNews.ro. Astfel, ministerul Fondurilor Europene, care in prezent este in cadrul ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ar urma sa se rupa si sa devina din nou minister plin, condus cel mai probabil tot de Rovana Plumb. Mai detalii aici Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat luni pe Mihai Tudose, propunerea PSD-ALDE, drept viitor premier.