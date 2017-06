Niculae Badalau, despre premierul desemnat: Rezerve legate de anvergura sa de a conduce un guvern

Am rezerve "vizavi de anvergura dl. Tudose de a conduce un guvern", in conditiile in care "programul de guvernare e extrem de bun" dar "la premier am avut o indoiala", a raspuns marti Badalau, intrebat de ziaristi de ce s-a abtinut la votul din comitetul executiv al PSD in care Tudose a fost desemnat propunerea partidului pentru functia de prim ministru.Acesta a numit printre reticentele sale "colaborarea cu partidul" si "partea externa", inainte de a mentiona: "Eu ma rog ca eu sa fi gresit pana la sfarsit".Insa, in conditiile in care viitorul premier "va avea pana la urma si opozanti in partid" care l-ar putea face "sa lucreze mult mai mult si mult mai bine", a continuat acesta.Niculae Badalau a declarat in schimb ca nu crede in "dubla comanda" a lui Mihai Tudose, pe fondul speculatiilor din presa legate de legaturile acestuia cu SRI"Vizavi de acest subiect eu cred ca sunt subiecte false" si "suspiciuni aiurea", a spus Badalau.