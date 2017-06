Avocatul Poporului va avea rang si salariu de ministru si pensie de judecator CCR

Senatorii au decis marti ca Avocatul Poporului va avea rang si indemnizatie de ministru si pensia egala cu a judecatorilor de la Curtea Constitionala. Proiectul de modificare a legii de organizare si functionare a institutiei Avocatului Poporului a fost votat cu 93 de voturi "pentru", 12 "impotriva" si 3 abtineri. USR a acuzat ca modificarea legislativa propusa de PSD reprezinta "o rasplata politica" data lui Victor Ciorbea, cel care in prezent ocupa functia de Avocat al Poporului.

Presedintele Comisiei Juridice a Senatului, Robert Cazanciuc (PSD), a declarat in timpul dezbaterii din plen ca modificarea legii are rolul de a consolida statutul institutiei, in apararea drepturilor fundamentale. Pe de alta parte, senatorul USR Florin Presada a afirmat ca initiativa legislativa de modificare "nu are nicio legatura cu eficienta acestei institutii" si reprezinta "o rasplata politica data domnului Ciorbea".

"Vorbim de o pensie speciala acordata Avocatului Poporului. Este cazul sa spunem ca Avocatul Poporului, atunci cand s-a creat, a creat o imensa speranta pentru cetatenii tarii, insa domnul Ciorbea s-a dovedit o crunta dezamagire. De ce merita domnul Ciorbea o pensie speciala? Pentru rezistenta in fata statului de drept. Pana la urma aceasta s-a intamplat si avem ca dovada interventia domnului Ciorbea la Curtea Constitutionala din acest an, din ianuarie, cand a atacat acel articol din legea de functionare a guvernului care nu permite condamnatilor penal sa faca parte din Executiv. Peste cateva zile s-au 140.000 de semnaturi pentru demiterea domnului Ciorbea. In virtutea acestor semnaturi veniti domnule Ciorbea sa pledati pentru o pensie speciala astazi?", a afirmat Presada, in timpul dezbaterilor pe marginea proiectului.

In replica, Avocatul Poporului Victor Ciorbea, a precizat ca pensia speciala nu este introdusa prin actualul proiect de lege, ci este prevazuta de legea in vigoare privind functionarea institutiei Avocatului Poporului.

"Nu este prevazuta acum o pensie speciala pentru Avocatul Poporului. Pensia speciala pentru Avocatul Poporului a fost introdusa in urma cu mai bine de 10 ani in timpul profesorului Muraru si nu exista nicio modificare privind statutul Avocatului Poporului in proiectul acesta de lege fata de proiectul in vigoare. Sunteti, din pacate, intr-o eroare", a spus Ciorbea in replina la acuzele senatorului USR.

Potrivit news.ro, actul normativ prevede faptul ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a judecatorilor de la Curtea Constitutionala, iar daca in urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, Avocatul Poporului isi pastreaza pensia aflata in plata.

La randul lor, adjunctii Avocatului Poporului sunt asimilati ca rang si salarizare secretarilor de stat si pot fi numiti pentru un mandat de 5 ani care poate fi reinnoit o singura data.

In ceea ce priveste pensia, adjunctii Avocatului Poporului beneficiaza de pensie de serviciu in cuantum de 80% din indemnizatia bruta avuta in ultima luna de activitate. Acestia se pot pensiona anticipat cu 5 ani, caz in care le scade pensia cu 1%.

Totodata, noul act normativ prevede infiintarea, in cadrul institutiei Avocatului Poporului, a Mecanismului National de prevenire a torturii si a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie. Mecanismul se organizeaza si functioneaza ca structura distincta de celelalte domenii de activitate ale Avocatului Poporului, cu autonomie functionala, operationala, financiara si de personal.

Initiativa legislativa de modificare a Legii nr. 35/1997 dateaza din 2016 si a fost propusa de fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si colegul sau de partid Marian Neacsu.

Senatul este camera decizionala in cazul acestei propuneri legislative. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa decida daca promulga legea sau o retrimite parlamentarilor pentru reexaminare.