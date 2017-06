UPDATE Dragnea se intalneste la pranz cu liderii PSD la Vila Lac pentru a stabili componenta viitorului guvern

Potrivit surselor citate, liderii social-democrati urmeaza sa definitiveze structura si componenta noului guvern, in conditiile in care miercuri, la ora 12.30, va avea loc sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida Cabinetul.Potrivit reporterului HotNews.ro, in jurul orei 11.00. Mihai Tudose a intrat in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament.Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu Chitoiu au intrat si ei in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Dragnea si Tudose au plecat de la Parlament spre Vila Lac 1.Conform calendarului prezentat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, joi ar urma sa aiba loc audierile ministrilor propusi in comisiile de specialitate, in cursul aceleiasi zile acordandu-se si votul de incredere in plenul reunit al Parlamentului.