Raluca Turcan: Tudose are un bilant al activitatii neclar; standardele PSD in materie de competenta sunt foarte reduse

Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL, a afirmat, ca desemnarea lui Mihai Tudose ca premier arata ca standardele de competenta ale PSD pentru functiile publice sunt foarte reduse si ii cere lui Tudose sa nu uite ca va prim-ministrul Romaniei, nu al PSD sau al lui Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

"Constatam ca exista o discrepanta uriasa intre viziunea coalitiei PSD-ALDE privind performanta actului de guvernare si ceea ce sunt capabili sa ne ofere in realitate. Din pacate, Mihai Tudose are un bilant al activitatii foarte neclar, fapt ce arata ca standardele PSD in materie de competenta in functia publica sunt foarte reduse", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Prim-vicepresedintele PNL ii solicita lui Tudose sa nu-si reduca functia la nivelul de "premier personal" al lui Liviu Dragnea.

"In lipsa unei optiuni mai bune din partea majoritatii parlamentare, atrag atentia ca dl. Tudose are obligatia de a-si calibra cabinetul astfel incat sa dea performanta si corectitudine. Trebuie sa nu uite ca va fi seful Guvernului Romaniei si nu al PSD sau premierul personal al d-lui Dragnea!", a adaugat Turcan.