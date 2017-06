Catalin Ivan: Pe cat de bizara a fost depunerea unei motiuni de cenzura de catre Liviu Dragnea, pe atat de bizara este si nominalizarea lui Mihai Tudose

Catalin Ivan s-a numarat printre sustinatorii lui Sorin Grindeanu dupa depunerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului acestuia. El este si una din vocile critice la adresa lui Liviu Dragnea in PSD.Pe cat de bizara a fost depunerea unei motiuni de cenzura de catre Liviu Dragnea impotriva Guvernului PSD, pe atat de bizara este si nominalizarea lui Mihai Tudose.Sorin Grindeanu era acuzat ca a cazut la evaluarea facuta de "eminenta cenusie a PSD", un fost pedist de-al lui Basescu prins cu tablourile prin pereti, nu pe pereti, si ca ar fi facut studii la "securitate", adica SRI.Mihai Tudose, cel care trebuie sa repare greseala, a picat si el testul Valcov, nu doar pentru ca nu are tablouri zidite in pereti, dar cica nu ar fi facut ce trebuie la Ministerul Economiei, si, mai mult, nu numai ca a facut studii pe la academia de informatii, dar a mai si predat pe acolo.Intelege cineva ceva din toata nebunia asta in care ne-a aruncat Liviu Dragnea?Am o parere foarte buna despre Sorin Grindeanu si Mihai Tudose. Ii stiu din PSD si atat. Ca sa nu-mi aud vorbe. Nu cred ca cine face un curs sau chiar studiile la Academia de Informatii trebuie sa poarte anatema de securist.Oricum, corupt, tradator, mincinos, incompetent si altele din categoria asta mi se par mult mai grave.Am insa o parere foarte proasta, tot mai proasta, despre capacitatea lui Liviu Dragnea de a conduce partidul.