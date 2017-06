BREAKING NEWS Klaus Iohannis l-a desemnat pe Mihai Tudose (PSD) ca viitor premier. Aceasta criza politica dauneaza grav Romaniei

Reamintim ca PSD si ALDE l-au propus pe Mihai Tudose, iar PMP l-a propus pe Siegfried Muresan. Presedintele a facut declaratia de presa la ora 20.00, la Palatul Cotroceni, la o ora dupa incheierea consultarilor cu partidele. In afara de coalitia PSD-ALDE si de PMP, nici un partid nu a facut nominalizari.Urmareste declaratiile LIVE VIDEO:- S-au incheiat consultarile pe care le-am avut astazi cu reprezentatii partidelor parlamentare in vederea formarii unui nou Guvern.- Cateva concluzii: PSD si ALDE sustin ca au in continuare o majoritate in Parlament. Aceste doua formatiuni s-au prezentat impreuna la consultari si au inaintat o propunere in persoana domnului Tudose. Partidele din opozitie, in principal, nu au avut propuneri concrete pentru pozitia de Prim-ministru si, din discutii, nici nu a rezultat ca ar exista o intelegere politica intre partidele din opozitie.- Pe de alta parte, aceasta criza prin care trecem, fiindca este o criza politica, dauneaza grav Romaniei, dauneaza economiei romanesti, dauneaza imaginii Romaniei in lume si opinia mea este, in aceasta chestiune, ca aceasta criza trebuie terminata foarte repede. Trebuie sa avem cat se poate de repede un nou Guvern, un Guvern care incepe sa rezolve problemele care au ramas nerezolvate, respectiv problemele care au aparut din cauza acestei crize, care a pornit din interiorul PSD-ului.- Asadar, luand in considerare toate acestea si avand in vedere ca este nevoie urgenta de un Guvern, il desemnez pe domnul Tudose ca viitor Prim-ministru, care va avea discutii in zilele urmatoare si se va prezenta cu o echipa guvernamentala in Parlament.- Eu solicit partidelor parlamentare, nu doar PSD si ALDE, sa se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare in cursul acestei saptamani.Va multumesc!