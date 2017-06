Reactia lui Siegfried Muresan dupa ce Traian Basescu l-a propus premier: Romania are nevoie de un premier care sa stie ca bugetul nu reprezinta o vistierie personala sau a partidului, ci sunt banii platitorilor de taxe

Citeste mai jos postarea integrala a lui Muresan:Le mulțumesc colegilor din Partidul Mișcarea Populară (PMP) și domnului președinte Traian Băsescu pentru nominalizarea mea ca propunere de prim-ministru al României din partea PMP în cadrul consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni cu domnul președinte Klaus Iohannis.România are nevoie astăzi de un prim-ministru cu viziune europeană care să guverneze cu gândul la cetățeni, și nu la interese de partid. El trebuie să înțeleagă că reducerea investițiilor, așa cum o arată ultimele date statistice, eșecul în absorbția fondurilor europene, lipsa reformelor economice, alături de creșterea cheltuielilor bugetare peste nivelul creșterii competitivității și a productivității înseamnă mai puține locuri de muncă pentru oameni și slăbirea economiei.România are nevoie de un prim-ministru și un guvern care sa stimuleze investițiile private în economie prin măsuri politice și fiscale coerente și durabile. Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din anul 2018 am înțeles cât de important este ca prioritățile bugetare să fie în așa fel stabilite încât să producă un mediu cât mai propice pentru investitorii privați deoarece aceștia sunt cei care creează locuri de muncă stabile și bine plătite și tot ei sunt cei care pot asigura creștere economică și sporirea resurselor bugetare. Fondurile europene sunt esențiale pentru a recupera decalajele de dezvoltare economică pe care România le are față de țările din vest, iar prim-ministrul și guvernul au aici un rol esențial.Țara noastră are nevoie de un prim-ministru care să știe că bugetul nu reprezintă o vistierie personală sau a partidului de guvernare, ci sunt banii plătitorilor de taxe, de aceea el trebuie să fie 100% transparent cu cheltuirea banului public. Așa cum fiecare euro din bugetul UE este cheltuit cu maximă responsabilitate, așa și bugetul României trebuie gestionat pentru ca fiecare leu să însemne o investiție reală și să poată genera un efect multiplicator în economie.România are nevoie de un prim-ministru care să înțeleagă realitățile politice de la nivel european și care să aibă capacitatea de a reprezenta cât mai bine interesele țării noastre și ale cetățenilor ei atât în negocierile pentru Brexit și modul în care acesta va afecta românii care trăiesc în Marea Britanie, dar și viitorul buget al Uniunii Europene, cât și în celelalte mari dosare de pe agenda europeană.Siegfried Muresan este purtatorul de cuvant al PPE si europarlamentar roman.