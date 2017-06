Florin Iordache despre clasarea de catre Parchetul General a dosarului privind OUG 13: O decizie normala. Tot ce am facut a fost legal si constitutional

"E o decizie normala. Parchetul General, in urma declinarii de la DNA a acestui dosar a facut propriile cercetari si a inchis azi definitiv dosarul care viza OUG 13. Eu am spus de-a lungul timpului ca tot ceea ce s-a facut la Ministerul Justitiei, cat si in Guvern, care a vizat OUG 13, au fost lucruri normale, legale si constitutionale. Si Curtea Constitutionala a stabilit ca toti pasii procedurali pe care i-am facut au fost legali si constitutionali", a afirmat Florin Iordache, citat de News.ro.Fostul ministru al Justitiei a sustinut ca a fost si un exercitiu de imagine si foarte multa dezinformare: "A fost cred eu un exercitiu de imagine ca in acea perioada ca o parte din membrii cabinetului sa fie chemati la audieri la DNA, iata ca s-a constatat acum ca tot ceea ce s-a facut in privinta OUG 13 a fost un demers corect, normal, asteptat. In acelasi timp cred ca a fost si foarte multa dezinformare pentru ca, daca la acel moment singurul punct in suspans era daca e nevoie sau nu prag, s-a stabilit prin decizia ulterioara a CCR ca e nevoie de prag (privind infractiunea de abuz in serviciu - n.red.)"Intrebat daca se gandeste sa revina la o cariera ministeriala, deputatul a raspuns negativ: "Nu, ma gandesc, asa cum am spus si cand mi-am dat demisia, ca era anormal sa punem o pata pe Guvern. S-a demonstrat ca activitatea Guvernului de la acel moment a fost o activitate legala."Procurorii Parchetului General au dispus clasarea dosarului privind adoptarea de catre Guvern a Ordonantei 13, care viza modificarea Codurilor penale si introducerea unui prag de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu, anunta Agerpres. Adoptarea OUG 13 de catre Guvernul Grindeanu, la finalul lunii ianuarie, a provocat cele mai ample proteste de strada inregistrate in Romania dupa Revolutie.Ancheta in acest caz a fost deschisa initial de Directia Nationala Anticoruptie si preluata ulterior de Parchetul General. Curtea Constitutionala a constatat, dupa ce DNA a deschis ancheta, existenta unui "conflict juridic de natura constitutionala" intre Ministerul Public, prin DNA, si Guvern, in ceea ce priveste ancheta privind OUG 13. CCR a luat aceasta decizie in urma unei sesizari facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Dosarul a fost preluat la finalul lunii februarie de Parchetul General. Procurorul general Augustin Lazar declara, atunci, ca ancheta privind OUG 13 va fi continuata de Ministerul Public in ceea ce priveste "strict aspectele penale, care tin de competenta ministerului".In cadrul anchetei, procurorii l-au audiat, in luna aprilie, in calitate de martor, pe Florin Iordache.