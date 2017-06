Dan Barna, USR: Dacian Ciolos ar fi o solutie pentru a prelua guvernarea

"Vom participa la ora 17.00, la consultarile de la Cotroceni. Pozitia noastra ramane aceeasi comunicata zilele trecute: sustinem orice alternativa care nu include PSD. Din pacate, vedem ca nominalizarea care a fost facuta astazi arunca Romania cu 20 de ani inapoi, este exact profilul politrucului, sef de cadre, 20 de ani de viata politica in PSD din care nu putem gasi nici macar un rezultat, o performanta care sa justifice numirea domnului Tudose in functia de premier", a afirmat deputatul USR, citat de News.ro.Intrebat daca Dacian Ciolos ar fi o persoana potrivita sa revina in frunctea guvernului, Dan Barna a raspuns afirmativ: "Experianta guvernarii Ciolos, comparativ cu ceea ce s-a intamplat in ultimele sase luni de guvernare grandioasa PSD arata ca, in mod clar, aceasta ar fi o solutie, dar este exclusiv decizia presedintelui sa nominalizeze o alternativa la o guvernare PSD."La remarca presei care i-a spus ca, pana in prezent, Traian Basescu si Mihai Tudose sunt singurele propuneri pentru functia de premier, Dan Barna a aratat ca ambele variante sunt nefericite pentru Romania: "Dincolo de aceste propuneri nefericite pentru Romania care sunt pana in prezent in spatiul public, presedintele are posibilitatea de a nominaliza o persoana integra si corecta si noi contam pe aceasta abilitate a presedintelui de a identifica o astfel de alternativa.""Dacian Ciolos a dovedit in guvernarea trecuta ca este o varianta buna pentru Romania. Presedintele are prerogativa sa decida cui acorda increderea constituirii unui guvern si, in mod clar, USR va sustine o alternativa non-PSD care indeplineste criteriile de integritate", a incheiat Dan Barna.