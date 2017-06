INTERVIU cu viceliderul grupuli PPE, M.J. Marinescu: Viitorul UE si rolul Romaniei cand va detine Presedintia Consiliului UE​

Domnule Marinescu, sunteti vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European. Omul pe care l-ati sustinut in tot acest timp, presedintele CE, Jean-Claude Juncker, a lansat in dezbatere, de cateva luni, optiunile propuse pentru viitorul Uniunii. Care dintre cele cinci scenarii credeti ca este cel mai potrivit pentru Romania?Variantele propuse se incadreaza in prevederile actualului Tratat. Este foarte important acest aspect, avand in vedere comentariile despre o Uniune cu mai multe "directii, viteze", etc. Atat timp cat nu se schimba Tratatul, Statele Membre au aceleasi drepturi.Cred ca scenariul potrivit pentru Europa si Romania este cel in care politicile comune se intaresc, se respecta si se aplica, iar noile proritati se abordeaza pe baza cooperarii consolidate.Cum ar trebui sa se implice Romania mai puternic in aceasta dezbatere, care sunt mijloacele pe care le are la dispozitie?: Cooperarea consolidata este deschisa tuturor statelor membre. Romania trebuie sa ia parte la toate cooperarile care se vor propune in viitor, sa contribuie la stabilirea principiilor, a guvernarii a modului de implementare. Sa participe activ atit in fazele premergatoare cat si in punerea in aplicare a politicii respective.: Care sunt aliantele pe care Romania ar trebui sa le faca in interesul UE pentru a-si atinge interesele?Romania este stat membru, nu cred ca are nevoie de aliante. Are nevoie de voci clare, idei europene, participare activa, colaborare cu toate celelalte state membre UE, crearea de grupuri majoritare in functie de interesul national dar in contextul interesului European.Calitatea de presedinta a Consiliului ne poate ajuta foarte mult. Perioada pana la 1 ianuarie 2019 trebuie utilizata pentru a defini proritatile si a pregati dosarele. Niciun dosar nu se finalizeaza in 6 luni. Este necesara o activitate de urmarire a dosarelor inca de acum. De exemplu, dosarele incluse in pachetul "transport rutier", care intra in dezbaterea Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene in perioada urmatoare, vor genera discutii si negocieri intense, sunt sigur ca vor fi finalizate in 2019.: O dezbatere similara s-a facut pe subiectul apararii comune europene. Si au fost 3 scenarii. Care credeti ca e cel mai potrivit scenariu pentru Romania?S-a ales deja forma de cooperare consolidata, in opinia mea, forma, permisa de Tratat, care poate asigura succesul acestei actiuni extrem de necesare. O politica de aparare comuna alaturata unei politici de securitate comuna ar asigura o protectie si mai mare a cetatenilor si economiei europene.Este nevoie sa judecam si sa decidem in contextul politic si social actual si sa recunoastem ca o abordare comuna va aduce rezultate mult mai bune decat o abordare nationala. Fortele de ordine, serviciile de informatii nationale au menirea sa protejeze cetatenii. Cetatenii unei natiuni traiesc in toata Europa, aceste forte trebuie sa lucreze in comun pentru a avea un rezultat cat mai bun.: UE negociaza Brexitul cu Marea Britanie. Vi se pare corect, bun, eficient mandatul incredintat echipei de negociere?: Mandatul este corect, primele prioritati sunt cele mai importante pentru UE: cetatenii rezidenti in Marea Britanie si bugetul european. S-a adaugat o a treia, granita irlandeza, importanta pentru stabilitatea din zona. Sunt convins ca echipa de negocieri condusa de Barnier ( in care sunt si romani) va indeplini corect mandatul.: Care sunt obiectivele pe care ar trebui sa le urmareasca Romania cu prioritate in negocierea privind Brexit?Prioritatile Romaniei sunt cuprinse in mandat: cetatenii in primul rand, libera circulatie, daca este posibil, daca nu unitatea celor patru (persoane, bunuri , capital si servicii) si un acord financiar corect, in concordanta cu angajamentele Regatului Unit ca membru al Uniunii Europene.: Cum poate Romania sa-si urmeze interesul in aceste negocieri duse de echipa colegului dvs de familie politica, dl. Barnier, cu Guvernul de la Londra?Negocierile vor fi transparente, orice stat membru va putea interveni atunci cand considera ca interesele sale nu au fost luate in seama.: Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019. Se pare ca ni se incredinteaza un rol oficial inalt in procesul Brexit. Ce poate face Romania si in interesul sau din aceasta pozitie? Obtine astfel o parghie de negociere in cadrul UE, prin aceasta pozitie?Presedintia rotativa are un rol important, bineinteles daca il joaca foarte bine. Reprezentantii ei, negociaza din partea Consiliului, toate dosarele cu Parlamentul. In acelasi timp conduc negocierile, fac propuneri de acorduri, in discutiile din grupurile de lucru din Consiliu. Este absolut normal ca pozitia Romaniei sa fie bine reprezentata in dosarele finalizate in acea perioada. Si sunt dosare extrem de importante. In primul rand acordul cu Marea Britanie care trebuie sa se incheie inainte de martie 2019.Apoi, daca lucrurile merg in directia buna, bugetul dupa 2020 impreuna cu toate politicile europene: coeziune, agricultura, transport, cercetare etc. Este evident ca ar putea fi o presedintie de mare importanta, de mare success si prestigiu.Totul depinde de cum ne miscam. Trebuia inceput deja de ieri !