USR cere PSD si ALDE sa retraga propunerea lui Mihai Tudose pentru functia de premier si sa vina cu un nou candidat: Nominalizarea nu respecta criteriile enuntate de Klaus Iohannis

Partidul Uniunea Salvati Romania considera ca propunerea lui Mihai Tudose din partea coalitiei PSD ￯ALDE pentru functia de Prim-ministru al Romaniei este inacceptabila, intrucat "nu respecta criteriile enuntate de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, atat in ceea ce priveste conditia de integritate, dar si in privinta capacitatii de a conduce Guvernul".





"Ne-am intors cu 20 ani in urma. Un gen de om care pare desprins din cadrele vechi ale Partidului Comunist Roman. Un om cu grave probleme de moralitate, integritate si competenta. Nu a demonstrat nimic in niciunul din guvernele si functiile pe care le-a ocupat. Nu exista nicio realizare profesionala notabila in 20 de ani de politica care sa-l legitimeze pe domnul Tudose pentru functia de premier", a declarat Dan Barna, purtatorul de cuvant al USR, potrivit unui comunicat de presa al partidului.





USR a argumentat ca Mihai Tudose este acuzat ca a plagiat in lucrarea de cercetare pentru doctorat, realizata sub coordonarea lui Gabriel Oprea la Academia Nationala de Informatii, platind drepturi de autor pentru textul plagiat.





Totodata, potrivit partidului, activitatea lui Mihai Tudose in calitatea de ministru al Economiei in cadrul Guvernului condus de Sorin Grindeanu il descalifica pentru ocuparea functiei de Prim-ministru deoarece chiar in evaluarea proprie a partidului a fost constatata o performanta "zero" a ministrului Tudose in indeplinirea masurilor asumate prin programul de guvernare.