Deputatul PSD Liviu Plesoianu: Nu voi vota noul Guvern

Deputatul PSD Liviu Plesoianu a scris luni pe pagina sa de Facebook ca nu va vota noul guvern cu Mihai Tudose in frunte, pentru ca ar fi impotriva tuturor lucrurilor in care crede.







Redam postarea deputatului PSD:

"Am spus ca, dupa motiune, conducerea PSD va avea zile grele cu mine. ...Le recomand sa le scurteze. Pentru ca azi e prima: NU voi vota noul guvern, cu Mihai Tudose in frunte! Ar fi IMPOTRIVA tuturor lucrurilor in care cred. Nici eu, nici cei care ne-au votat NU suntem bataia de joc a NIMANUI! Este LAMENTABIL ce s-a intamplat azi...

P.S. Voi reveni cu un comentariu pe larg. Intre timp, #INSIST ca nimeni din partid sa nu incerce sa ma convinga, pe NICIO cale. NU voi vota un guvern PSD-ALDE cu Mihai Tudose premier. Punct", a scris Plesoianu pe Facebook

Liviu Plesoianu este cel care in iarna a anuntat pe Facebook ca social-democratii vor organiza un miting de sustinere a guvernului grindeanu in perioada scandalului Ordonanta 13.





"Va rog asteptati mesajul nostru oficial. Mitingul nostru va fi unul autorizat", scria, in luna februarie, Liviu Plesoianu.