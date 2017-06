Liviu Dragnea: Mihai Fifor, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu, Adrian Tutuianu si Marcel Ciolacu au refuzat sa fie desemnati premier. Convingerea mea e ca Mihai Tudose nu are dubla comanda

Au existat sase posibile propuneri pentru functia de prim ministru. Fiecare dintre ei mi-au spus care este pozitia lor, cuvinte pe care le-au spus si in CEX. Cinci au declinat aceasta sustinere din partea colegilor, am ajuns in CEX sa discutam propunerea lui Mihai Tudose. Mihai Fifor, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu, Adrian Tutuianu si Marcel Ciolacu au declinat din diverse motive sa fie desemnati premier

Liviu Dragnea a declarat luni ca cinci lideri PSD - Mihai Fifor, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu, Adrian Tutuianu si Marcel Ciolacu - "au declinat din diverse motive sa fie desemnati premier", iar Mihai Tudose a acceptat. "Convingerea mea e ca Mihai Tudose nu are dubla comanda", a mai spus Liviu Dragnea.Liderul PSD a mai confirmat ca au existat suspiciuni in privinta lui Tudose si relatia acestuia cu serviciile secrete, iar patru lideri s-au abtinut la votarea lui Tudose ca propunere de premier in Comitetul Executiv.Dragnea a mai spus ca cel care l-a intrebat direct pe Tudose daca are "dubla comanda" este Codrin Stefanescu.Dragnea a anuntat ca, daca presedintele Iohannis va accepta propunerea PSD, guvernul Tudose ar putea fi votat in Parlament pana joi seara.Q: Asupra lui Tudose planeaza o suspiciune de plagiat.A: Tudose a ales sa nu mearga cu procedura pana la capat, sa ajunga in instante. El nu si-a luat doctoratul pentru salariu mai mare. El a facut cerere sa-si retraga doctoratul.Q: Ce garantii aveti ca Iohannis va accepta propunerea?A: Nu pot avea garantii, dar am convingerea ca presedintele vrea sa se instaleze repede noul guvern. Parerea mea e ca presedintele nu va dori ca aceasta criza sa se prelungeasca. Imi exprim speranta ca presedintele va accepta propunerea.Q: Are Tudose dubla comanda?A: Codrin Stefanescu l-a intrebat. Raspunsul a fost categoric Nu. Am vazut si despre mine ca am fost racolat de generalul Coldea in tinerea mea, ca e consilierul meu. Ce mai, de aia sunt plind e cicatrici. Eu n-am avut nici un semnal ca Mihai Tudose are dubla comanda. Nu am vazut niciodata o ezitare din partea lui cand au fost decizii importante pentru partid. As fi vazut, as fi simtit daca exista o alta comanda in afara celei politice. Convingerea mea e ca nu are dubla comanda. Cu exceptia celor 4 colegi care s-au abtinut, se pare ca nici ceilalti colegi nu cred ca Tudose are dubla comanda.Dupa intamplarea cu Sorin Grindeanu, suspiciunea e mult mai mare. N-au avut incredere ca Tudose va avea un comportament 100% PSD-isti. Eu n-am vazut in toti anii vreo ezitare a lui Mihai Tudose.Am primit un mesaj de la cineva din presa care m-a intrebat daca am pistolul pus la tampla. Eu m-am saturat, de cativa ani mi se tot spune ca sunt santajat. Despre mine se stie tot. De ce sa-mi mai puna cineva pistolul la cap?Q: Tudose v-a dat vreo garantie ca va duce la bun sfarsit programuld e guvernare, dat fiind ca are zero realizari?A: Da, eu am aceasta parere ca are capacitatea si determinarea sa stie mecanismele economiei, sa aiba capacitatea manageriala. Din pacate, Tudose a avut finalizate proiecte importabnte care, din pacate, au fost blocate la Guvern. Nu poate fi invinovatit.Q: De ce nu s-a votat secret?A: Ieri m-am intalnit cu toti presedintii de filiale. Mai multi colegi au venit cu o propunere unanim acceptata: un vot secret aduce riscul unor tensiuni mari daca erau mai multe variante. Azi, cei mai multi au zis ca e nevoie de asumarea deciziei.Cu Carmen Dan si ceilalti propusi am vorbit aici.Q: De ce au refuzat cei 5?A: Intrebati-i pe ei, ca ne ia prea mult timp.Q: Care e calendarul?A: Daca presedintele face azi nominalizarea, joi seara estimam sa avem guvernul votat si poate chiar in aceeasi seara sa depuna juramantul.Q: Suspiciunea de plagiat a lui Mihai Tudose. Plagiatul e o problema de moralitate sau de integritate?A: Nu sunt specialist in plagiate. Dar imi amintesc ca si Victor Ponta a fost acuzat de plagiat, dar a fost un premier foarte bun.