Calin Popescu Tariceanu: Colegii mei au fost de acord sa sustinem candidatura propusa de PSD, cea a lui Mihai Tudose

“In ultimele zile am avut consultari cu presedintele PSD cu privire la o propunerea pe care sa o avansam colegilor nostri, propunere cu care sa mergem ulterior la consultarile organizate de presedintele Romaniei. (…) Am plecat de la un considerent pe care l-am avut in vedere, agreat de la inceput, am convenit ca premierul sa fie desemnat de PSD”, a declarat Calin Popescu Tariceanu.Intrebat ce parere are despre speculatiile care au aparut in spatiul public despre Mihai Tudose, Calin Popescu Tariceanu a raspuns: "Sigur, sunt speculatii care apar in spatiul public, nu pot sa ma bazez pe barfe, aprecieri care nu au suport, nu in felul acesta se face analiza persoanei".