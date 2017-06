Lia Olguta Vasilescu, despre Mihai Tudose: Va avea obligatia sa ne arate ca nu are dubla comanda, planeaza suspiciuni asupra sa

Lia Olguta Vasilescu a declarat luni ca Mihai Tudose "va avea obligatia sa ne arate ca nu are dubla comanda". Intrebata in mod repetat de ziaristi despre legaturile lui Tudose cu SRI, Olguta Vasilescu a declarat ca "exista suspiciuni despre domnia sa, dar el ne-a dovedit de fiecare data ca singura comanda a lui e la PSD"."A fost intrebat azi de catre membrii CEx-ului, pe mine cred ca nu ma banuieste nimeni de legaturi cu oameni ai sistemului, de aceea pot sa sustin cu fruntea sus toate aceste lucruri. Tocmai pentru ca planeaza anumite suspiciuni asupra domniei sale, va avea obligatia intr-un termen cat mai scurt sa ne arate ca nu are dubla comanda. De altfel, a fost intrebat foarte transant de catre membrii CEx-ului si a dat garantii ca singura comanda pe care o are este la PSD. Nu exista niciun motiv, deocamdata, sa ne facem probleme ca domnul Mihai Tudose ar avea o dubla comanda", a spus Vasilescu, potrivit News.ro.Lia Olguta Vasilescu a mai spus ca ea a refuzat propunerea de premier.