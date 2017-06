Cine este Mihai Tudose, propunerea PSD de premier: Lector la Academia SRI, are doctorat suspect de plagiat, demolat de raportul de evaluare al lui Darius Valcov

Provocări strategice, coautor, Editura RAO International Publishing Company, 2007.

Schimbarea managerială. Managementul schimbării, coautor, Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 2009

Infrastructura critică - model de strategie managerial, unic autor, Editura RAO International Publishing Company, 2010

Război, cunoaştere, adevăr, coautor, Editura Nemira Publishing Company, 2012

Securitatea economică în era transformărilor globale, unic autor, Editura RAO International Publishing Company, 2013

In 2013, Mihai Tudose a ajuns conferentiar universitar la Academia Nationala de Informatii a SRI. Ministrul Economiei a mai urmat in 2006 un Curs post-universitar in domeniul securitatii nationale la Colegiul Superior de Securitate Nationala (Serviciul Roman de Informatii). In 1995 a terminat Facultatea de stiinte juridice si administrative, U.C.D.C. Bucuresti.Tudose a urmat in 2007 un curs in SUA, la Georgetown University. E vorba despre un curs de specializare în "Analiza şi rezolvarea conflictelor armate", realizat in colaborare cu Colegiul Naţional de Apărare.Aflat la al cincilea mandat de deputat si vicepresedinte PSD, Tudose este preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizareIn perioada 1992-1999 a fost sef birou senatorial, in perioada 1999-2000 consilier juridic la SC Farex SA Braila. Din 2000 este parlamentar. A fost presedintele Organizatiei PSD Municipiul Braila si Presedinte Organizatiei PSD judeteana Braila. Vezi aici CV-ul.Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie a scris in 2015 ca lucrarea de doctorat a ministrului Economiei Mihai Tudose, cu titlul "Infrastructura critica - model si strategie manageriala", a fost sustinuta in 2010 la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" si publicata apoi la RAO International Publishing Company."Circa 50 de pagini sunt plagiate, fie cuvant cu cuvant, fie prin reformulari minore, din alta lucrare de doctorat, sustinuta, cu un an mai devreme, de comisarul-sef Radu Andriciuc, la Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza'. Din doctoratul comisarului-sef s-au copiat inclusiv parti din concluzii, cateva anexe si chiar o sectiune din bibliografie", potrivit Centrului Roman pentru Jurnalism de Investigatie.Ministrul Tudose a declarat pentru CRJI ca la momentul redactarii lucrarii "erau alte vremuri". "E vorba de Andriciuc si de niste texte de pe Internet, dar nu e vorba de mai mult de doua-trei pagini si nu sunt preluate cuvant cu cuvant. Am avut acordul scris al autorilor. Poate am fost si putin neglijent, dar era ca si cum as face o lucrare de geometrie: nu pot pretinde ca am inventat eu Teorema lui Pitagora", a explicat Tudose, care a povestit un eveniment din timpul redactarii: "Am scris un capitol pe plaja, cu pixul, si dupa ce l-am bagat pe calculator, a fost verificat de un soft antiplagiat, reiesind ca era copiat in proportie de 15%". Pentru acest articol, lucrarea lui Tudose nu a fost verificata cu un astfel de soft.CRJI mai arata ca in urma cu mai multi ani, Tudose a fost asociat intr-o firma de consultanta, Akma Consulting, cu Mocanu (Ene) Elena, soacra lui Traian Severin Lungu, cel care detinea la acel moment functia de adjunct al SRI Braila.Pe 30 mai a.c., Romania libera a publicat un articol in care semnaleaza ca mandatele de ministru al Economiei detinute de Mihai Tudose ar fi fost benefice pentru o companie unde lucra sotia acestuia. Potrivit sursei citate, compania respectiva a castigat milioane de euro de la stat, in 2015 si 2017, cand Tudose a fost ministru in guvernul Ponta, respectiv guvernul Grindeanu.Şahul, literatura, turismul si filatelia sunt pasiunile sale, el fiind in 2001 candidat la titlul de maestru în şah - membru al Clubului de şah "Orizont 64" Brăila, potrivi CV-ului sau oficial.A publicat cinci volume ca autor sau co-autor, toate axate pe economie si securitate: