Ludovic Orban, intalnire cu liderii partidelor de opozitie inainte de consultarile de la Cotroceni. Orban: "Este foarte dificil de conturat o majoritate"

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca a avut intalniri si a discutat cu reprezentantii tuturor partidelor parlamentare in afara de PSD, dar a precizat ca in acest moment este "foarte dificil" de conturat o majoritate alternativa in jurul PNL, transmite News.ro.Ludovic Orban a avut o discutie cu Eugen Tomac, presedintele excutiv al PMP, inainte de sedinta PNL.Orban a spus ca, in urma discutiilor avute cu reprezentantii partidelor de opozitie, in acest moment formarea unei majoritati alternative la PSD este "foarte dificila"."Purtam aceste discutii si investigam posibilitatea de a forma o majoritate parlamentara fara PSD. Sunt cateva semne incurajatoare, dar inca nu ne-am apropiat de acest obiectiv", a spus liderul PNL.Intrebat daca cei cu care a discutat sunt dispusi sa sustina o majoritate parlamentara in jurul PNL, Orban a spus ca "unii da, altii nu"."Trebuie sa hotaram daca vom merge cu o propunere de premier, cred ca acesta e primul lucru pe care trebuie sa-l hotaram. Pana sa discutam de nume de persoane, trebuie sa hotaram acest lucru", a precizat Orban, inainte de sedinta conducerii PNL.In ceea ce priveste posibilitatea ca propunerea PNL pentru functia de prim-ministru sa fie cgiar el, asa cum au sugerat o serie de lideri liberali, Ludovic Orban a evitat sa nege sau sa confirme acest lucru. "Sa nu ne grabim. V-am spus, sa nu vindem pielea ursului din padure", a declarat Liderul PNL.Orban a precizat insa ca alegerile anticipate raman una dintre variantele preferate de liberali. "Cu siguranta, normal. Dupa opinia mea, cei care au fost votati masiv in 11 decembrie si-au pierdut legitimitatea de a mai conduce Romania, aratand ca le-a pasat prea putin de promisiunile electorale si obiectivul lor a fost sa-si regleze conturile din interiorul partidului, nicidecum sa guverneze pentru a face bine romanilor", a mai spus Orban.Potrivit unor surse politice, Orban a avut discutii cu mai multi parlamentari ALDE.