Dragnea si "scoala de securitate": Nu vreau sa fiu rautacios, dar despre alt premier se vorbea foarte bine zilele trecute, desi avea aceasta scoala

Reporter Antenei 3 nu a dat nici un nume, dar in ultimele 24 de ore s-a vehiculat intens numele lui Mihai Tudose ca posibil candidat la functia de premier din partea PSD. Tudose a absolvit in 2006 un Curs post-universitar in domeniul securitatii nationale la Colegiul Superior de Securitate Nationala (Serviciul Roman de Informatii). In 1995 a terminat Facultatea de stiinte juridice si administrative, U.C.D.C. Bucuresti.Comitetul Executiv al PSD decide astazi, in urma sedintei care incepe la 10.30, numele propunerii de premier.