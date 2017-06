Liviu Dragnea: 5-6 variante pentru postul de premier, se degajeaza o solutie pe care o voi propune in Comitetul Executiv. Carmen Dan a fost una dintre propuneri

"Am avut ieri si zilele trecute discutii cu toti presedintii de organizatii, cu exceptia a doi dintre ei plecati din tara, cu parlamentari si colegi din tara. Au reiesit 5-6 variante pentru postul de premier. Am discutat cu fiecare dintre ei si se degajeaza o solutie pe care o voi propune in CEX", a mai spus Dragnea.Intrebat ce va face PSD daca Iohannis va respinge prima propunere a partidului, Dragnea a declarat: "Poate imi accepta, teoretic ar trebui sa accepte, am vazut toate declaratiile dumnealui si pozitia din ultima perioada, care, trebuie sa recunosc, mi s-a parut o pozitie corecta, adica nu s-a implicat, chiar daca poate au fost tentatii in aceasta speta si cred ca vrea stabilitate ca si noi".