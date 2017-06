Ora 15:00 Partidele parlamentare, asteptate la consultari cu seful statului la Cotroceni, pentru desemnarea unui nou premier

Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca va rezolva "foarte repede" situatia noului premier: "O sa desemnez o persoana si acea persoana se va duce in Parlament. Asa se procedeaza conform Constitutiei. Presedintele nu poate face altceva decat sa asculte toate partile si sa traga propriile concluzii. Acelea se verifica pe real in Parlament."Anterior, Klaus Iohannis afirmase ca noul premier trebuie sa fie "o persoana integra, fara probleme penale, care ma convinge ca are capacitatea sa conduca un Guvern si are o majoritate parlamentara in spate".Mihai Tudose, vicepresedinte al PSD, este cel favorit sa fie propus pentru functia de prim-ministru de catre coalitia PSD-ALDE, au informat pentru HotNews.ro surse din randul social-democratilor. Acesta se adauga numelor vehiculate in ultimele zile ca ar putea fi propuneri de premier: Carmen Dan, Mihai Fifor si Viorica Dancila.