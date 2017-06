Traian Basescu: PMP va face o propunere de premier, daca PNL nu o va face

El a precizat ca, in cursul diminetii de luni, liderul PNL, Ludovic Orban va avea o discutie cu un reprezentant al PMP in contextul consultarilor de la Cotroceni pentru nominalizarea unui premier.Intrebat ce mandat va avea reprezentantul PMP la discutiile cu liberalii, fostul sef de stat a raspuns: "Sa vada ce vrea PNL. PNL va propune premier. Daca PNL o face, o va face PMP. (...) Eu ma astept ca PNL sa-si faca datoria de al doilea partid parlamentar, adica sa propuna candidat. Daca va avea un candidat va asigur ca PMP il va sustine, dar daca nu va avea, PMP va face propunere", a declarat Basescu, citat de Agerpres.El a adaugat ca PSD este un partid "inapt pentru guvernare", deoarece "si-a daramat propriul guvern, din ambitii": "Dragnea nu ar desemna pe cineva care ar asculta la alta poarta decat la cea de la Kiseleff (...) Nu cred ca Dragnea ar vrea un premier independent (...) Vrea sa continue sa aiba guvernul ca o anexa."In ceea ce il priveste pe ministrul Economiei, Mihai Tudose, al carui nume este vehiculat pentru functia de premier, Traian Basescu a afirmat ca acesta face parte din "categoria ministrilor despre care nu poti spune nimic", pentru ca nu a facut "vreo isprava" in mandatele sale anterioare. "Ma indoiesc ca e o solutie (...) Cred ca este o alegere nefericita", a spus liderul PMP.