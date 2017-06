Mihai Tudose, cel mai recent nume vehiculat ca propunere de premier din partea PSD-ALDE

Mihai Tudose (50 de ani) a fost, din luna februarie, ministru al Economiei in guvernul lui Sorin Grindeanu, functie pe care a mai ocupat-o si in perioada guvernarii Ponta.Tudose este deputat aflat la al cincilea mandat si vicepresedinte PSD. A intrat in atentia presei in 2015, cand a fost acuzat de plagiat a lucrarii de tezei de doctorat, obtinuta la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul", sub indrumarea lui Gabriel Oprea, acuzat la randul sau de plagiat, fiindu-i retras titlul de doctor. In martie 2016, Tudose a cerut renuntarea la doctorat.