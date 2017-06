USR ia in calcul initierea unei comisii de ancheta a votului de la motiunea de cenzura

Parlamentarii USR iau in calcul initierea unei comisii de ancheta a votului de la motiunea de cenzura de miercuri, initiata de PSD si ALDE impotriva Guvernului sustinut de PSD si ALDE. Aceste demersuri vin in contextul in care presa a dat publicitatii filmari din care ar rezulta ca la motiunea de cenzura au fost 249 de parlamentari care au introdus bile in urnele de vot, dar numarul total al bilelor din fiecare urna a fost de 251, informeaza un comunicat de presa al USR.

"Dupa cum s-a vazut in sala si pe inregistrarile video, am verificat personal urnele inainte de vot si erau goale. De numarat, dupa deschidere, le-am numarat de doua ori, impreuna cu vicepresedintele Senatului din partea PNL, Iulia Scantei, si au fost 251. Asadar, daca inregistrarile video dovedesc ca doar 249 de parlamentari au introdus bile in urne, exista o suspiciune mai mult decat rezonabila ca unii dintre cei care au votat secret au introdus mai multe bile in urnele de vot", a declarat vicepresedintele Senatului Mihai Gotiu, membru in comisia de numarare a voturilor.





"Suntem in anul 2017 si noi mai pastram inca in Parlamentul Romaniei acest sistem complicat de vot secret, cu bile. Este un sistem primitiv si, in acelasi timp, un sistem care permite, dupa cum s-a putut constata, controlul politic al unui vot care, conform legii, ar trebui sa fie secret. Neincrederea in corectitudinea actualului sistem de vot, cu bile, dauneaza grav imaginii Parlamentului. Astfel, atat in randul cetatenilor romani, cat si la nivel international s-au nascut si se perpetueaza temeri justificate legate de functionarea institutiilor democratice si a statului de drept in Romania - e vorba, totusi, de un vot care a decis cine guverneaza sau nu guverneaza tara. Introducerea votului electronic secret ar putea fi una dintre solutiile care sa refaca o parte din imaginea Parlamentului si sa-i redea o parte din prestigiul sifonat", a mai spus senatorul USR Mihai Gotiu.





Oportunitatea si necesitatea celor doua initiative - votul electronic secret si initierea unei comisii parlamentare pentru verificarea votului de la motiunea de cenzura - vor fi discutate luni in cadrul unei sedinte comune a grupurilor parlamentare USR de la Senat si Camera Deputatilor.

De asemenea, reprezentantii USR discuta adoptarea si implementarea unui sistem de vot electronic secret in cazul motiunilor de cenzura (si a altor voturi prevazute de legi si regulamente interne ca avand caracter secret) exprimate in Senat, Camera Deputatilor si in plenul reunit al Parlamentului.