Ecaterina Andronescu afirma ca nu este posibila varianta Florin Georgescu premier: Este tentat sa ramana la BNR / Ponta: L-as fi votat cu toata inima, dar nu cred ca cineva ii va propune in mod serios aceasta functie

"Domnia sa este tentat sa ramana la banca, nu sa vina la guvernare. Cred ca ar fi o solutie foarte buna, are experienta guvernarii. Mi-a spus ca are si ceva probleme de sanatate, dar prefera sa ramana la banca. Eu zic ca poate, insistand, reusim sa-l convingem", a spus Andronescu, potrivit sursei citate.Fostul premier Victor Ponta, principalul aliat al lui Sorin Grindeanu in incercarea de a ramane la Palatul Victoria, a scris pe pagina sa de Facebook ca ar fi votat "cu toata inima" un guvern condus de Georgescu, dar nu crede ca "cineva ii va propune in mod serios lui Florin Georgescu aceasta functie""Daca Florin Georgescu ar fi fost propus de catre PSD pentru functia de Prim Ministru l-as fi votat cu toata inima si as fi convins inca 50 de parlamentari din afara PSD - ALDE sa o faca / dupa care as fi fost linistit ca economia romaneasca va merge bine, masurile sociale implementate, vom avea din nou competenta profesionala si seriozitate, stabilitate si predictibilitate ; si mai ales as fi fost convins ca Guvernul va fi condus de la Palatul Victoria - nu din alte birouri.Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca Presedintele Iohannis nu ar fi avut niciun motiv sa il respinga - absolut niciunul!Din pacate nu cred ca cineva ii va propune in mod serios lui Florin Georgescu aceasta functie - si stiu destui care vor rasufla usurati ca el a refuzat din start orice discutie avand acest obiect ! "Prietenii" stiu de ce ....".