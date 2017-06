Basescu: Noul guvern trebuie sa abandoneze programul lui Dragnea, blocheaza dezvoltarea Romaniei prin sacrificarea pe termen scurt si mediu a investitiilor

"Noul guvern trebuie sa abandoneze programul lui Dragnea", scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, fostul presedinte sustinand ca nici liderul PSD nu intelege programul "in efectele lui profunde".

"Programul de guvernare al lui Liviu Dragnea trebuie abandonat, pentru ca pur si simplu blocheaza dezvoltarea Romaniei, prin sacrificarea pe termen scurt si mediu a investitiilor. Este un program pe care nici Dragnea nu-l intelege in efectele lui profunde, program care inseamna sacrificarea dezvoltarii tarii. Dragnea il recita ca un papagal, bucuros ca Vilcov i-a pus la dispozitie niste planse viu colorate cu care sa mearga la televizor.

Un nou guvern trebuie sa abandoneze programul lui Dragnea si sa-si asume un program simplu, cu cinci obiective prioritare, care pot face ca Romania sa profite de ciclul economic favorabil la nivel european:

1. Dezvoltare durabila, prin utilizarea accelerata a fondurilor destinate dezvoltarii de la UE, BEI, BERD si BIRD, in total cca. 30 miliarde euro, din care 23,5 miliarde fonduri de coeziune nerambursabile de la UE. Se vor crea locuri de munca prin investitii in autostrazi, cai ferate, regularizari de rauri, IMM-uri, dezvoltare rurala, reabiliatre scoli si spitale, reimpaduriri, izolare termica a cladirilor, reconversie profesionala, etc.

2. Consolidarea indeplinirii Criteriilor de la Mastricht in vederea accelerarii proceselor de aderare la moneda euro pentru a creste nivelul de integrare a tarii in UE si pentru a fi parte a proceselor decizionale majore in UE, asa cum acestea se prefigureaza in baza Declaratiei de la Roma.

3. Revizuirea NCP si a NCPP pendru aducerea acestora la normele de constitutionaliatate in baza deciziilor CCR si elaborarea unei noi legi a executarii pedepselor, care sa stimuleze reintegrarea in societate a celor condamnati penal. Legea raspunderii magistratilor.

4. Asigurarea vaccinurilor si a medicamentelor oncologice.

5. Inghetarea Codului Fiscal in forma actuala, pana in anul 2020, pentru a garanta stabilitate mediului de afaceri."

