Scandalul "dublului standard" in calitatea produselor vandute in UE: Daciana Sarbu propune la Bruxelles ca alimentele sa fie comparate dupa o metodologie comuna, sub coordonare europeana

Potrivit sursei citate, participantii la dezbatere au remarcat ca nu doar alimentele, ci si medicamentele sau serviciile bancare ar putea fi afectate de acest fenomen al "dublului standard" la nivel european.Calitatea diferita a produselor vandute cu aceleasi denumiri si etichete in state din Est si din Vest e o preocupare importanta pentru cetatenii din mai multe tari, printre care se numara si Romania, a aratat Daciana Sarbu.Eurodeputata a subliniat ca studiile prin care sunt analizate comparativ astfel de produse sunt esentiale pentru a fundamenta decizii, dar fiindca unele date au fost contestate, a propus o solutie in acest sens:"Fara date certe, nu putem avea o intelegere completa asupra situatiei si de aceea nu pot fi propuse solutii eficiente. Cea mai potrivita cale de urmat este realizarea testelor sub coordonarea institutiilor europene, folosind aceeasi metodologie peste tot. Avem nevoie de claritate si de dovezi verificabile pentru a depasi blocajul actual: producatorii sustin ca produsele sunt diferite pentru a satisface gusturile diferite ale consumatorilor, in timp ce oamenii cer ca produsele sa aiba aceeasi calitate peste tot".Responsabilitatea le revine institutiilor europene, iar acestea nu ar trebui sa o paseze catre industria alimentara, a avertizat eurodeputata, care a sustinut ca auto-reglementarea nu poate fi o solutie."Initiativele industriei alimentare prin care sa raspunda acestei preocupari a cetatenilor sunt binevenite, dar nu ne putem baza pe ele ca unic instrument pentru a rezolva aceasta situatie. E nevoie de implicarea institutiilor, atat la nivel european, cat si in statele membre. A lasa industria alimentara sa rezolve problema in relatia directa cu consumatorii nu va conduce la niciun rezultat, asa cum s-a vazut si in alte situatii", a aratat Daciana Sarbu.Potrivit comunicatului citat, prezentarea a fost sustinuta in cadrul reuniunii dedicate consumatorilor si mediului, la care au participat mai multi experti si lideri ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor din tari precum Grecia, Bulgaria, Letonia, Portugalia, Polonia, Olanda. Unii participanti la dezbatere au subliniat faptul ca nu doar alimentele, ci si alte categorii de bunuri si servicii ar putea fi afectate de acest "dublu standard" - exemplele oferite de acestia fiind medicamentele si serviciile bancare.Comitetul Economic si Social European (CESE) este un organism consultativ al UE format din reprezentanti ai organizatiilor lucratorilor si angajatorilor si ai altor grupuri. Avizele sale pe probleme europene sunt inaintate Consiliului, Comisiei si Parlamentului European, Comitetul actionand, astfel, ca o punte intre institutiile europene cu rol de decizie si cetatenii UE.