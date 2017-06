Orban: Tariceanu, lipit ca marca de scrisoare de Dragnea; ii sugerez sa se inscrie in PSD/ PNL nu are astazi garantia ca poate construi o majoritate parlamentara

"E putin probabil ca Tariceanu sa se dezlipeasca de Dragnea. Vad ca in ultima vreme este lipit ca marca de scrisoare de Dragnea, asa cum era lipit si cand era Ponta la putere in PSD. Ii sugerez domnului Tariceanu sa se inscrie direct in PSD si sa-i lase pe liberali sa vina la PNL", a afirmat Orban, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.Orban a mai afirmat ca liberalii nu au in prezent garantia ca pot construi o majoritate parlamentara."Sunt mari dificultati de construire a unei majoritati parlamentare. De altfel, nici nu avem astazi garantia ca putem construi aceasta majoritate. Daca vine UDMR si ne pune conditiile pe care i le-a pus lui Dragnea, nu vom accepta niciodata asa ceva. Inchidem discutiile de la inceput", a sustinut Orban in cadrul unei conferinte de presa.El a reiterat ca PNL va vota "impotriva oricarui Guvern care contine PSD"."Partidul National Liberal este pregatit in orice moment sa isi asume raspunderea guvernarii. Sigur ca ne dorim lucrul acesta. Si ne dorim pe usa din fata sa intram la guvernare, nu prin negocieri de culise, care sa ne puna in situatia de a nu putea sa ne punem in practica programul de guvernare. In cazul in care nu va fi nominalizat un candidat din partea PNL, vom vota impotriva oricarui Guvern care contine PSD", a afirmat Orban.