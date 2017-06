Melescanu: Ministrii ALDE vor fi propusi pe aceleasi posturi pe care le-au avut in Guvernul Grindeanu/ In mod normal voi continua la MAE

"Nu m-am dat niciodata in laturi cand a fost nevoie sa imi servesc tara. Sunt de profesie diplomat, am fost reconvertit in om politic, asa ca sunt un fel de hibrid foarte potrivit pentru activitatea de ministru de Externe care este si politica si profesionala.In mod normal voi continua, ministrii ALDE urmeaza sa fie propusi pe aceleasi posturi pe care le-au avut. Intr-un guvern de coalitie au loc si negocieri, e foarte posibil sa fie si un prim-ministru care sa isi doreasca sa faca anumite numiri, de aceea nu pot sa fiu categoric. In principiu, voi continua mandatul", a spus Melescanu la un forum de diplomatie publica organizat de UBB la Cluj-Napoca, raspunzand intrebarilor presei.