UPDATE Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va veni in vizita in Romania in perioada urmatoare

Potrivit reprezentantilor Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirii, Iohannis l-a invitat pe Macron sa vina in vizita in Romania, iar presedintele Frantei a acceptat. Vizita va avea loc in perioada urmatoare, iar detaliile acesteia urmeaza sa fie stabilite, au precizat sursele citate.Dupa intrevederea cu Macron, Iohannis a declarat ca a avut o intalnire foarte buna cu omologul francez, cu care a discutat inclusiv despre Schengen."Am avut o prima intalnire asezata, bilaterala, cu presedintele Macron. Am abordat, intr-un timp foarte scurt, multe teme foarte importante pentru noi, pe colaborare si bilaterala, si in formate europene. Am discutat despre colaborari, de exemplu, pe Schengen. Am discutat despre colaborarea pe care o pregatim pentru sezonul cultural. Am discutat despre mult vehiculata directiva pe detasarea muncitorilor", a afirmat Iohannis.Totodata, Klaus Iohannis a precizat ca a convenit cu Macron sa lucreze impreuna pentru a intari formate europene."Am convenit sa lucram impreuna pentru a intari formate europene. Am propus, printre altele, ca proiectul bugetului zonei Euro propus de presedintele Macron sa fie deschis si pentru altii, de exemplu pentru noi, care acum nu suntem membri in zona Euro, dar avem acest obiectiv si suntem interesati sa colaboram din timp pe acest proiect. Pe scurt, o intalnire foarte buna", a aratat Iohannis."O prima intalnire foarte buna cu Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in care am abordat mai multe subiecte de interes pentru tarile noastre. Am convenit cu Presedintele Macron sa intarim colaborarea dintre Romania si Franta la nivel european, in special pe teme precum aderarea noastra la Schengen, Zona Euro si Directiva privind detasarea muncitorilor" a scris de asemenea presedintele Romaniei pe Facebook, dupa intalnirea cu seful statului francez.