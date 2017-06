Deputatul Liviu Balint, exclus din PMP pentru ca a votat pentru motiunea de cenzura. Tomac: S-a dedat la un comportament de maidanez politic

"Ceea ce s-a intamplat ieri (miercuri - n.r.) mi-a lasat un gust amar. In acea zi, presedintele PMP Salaj, Liviu Balint, a decis un lucru inacceptabil in politica pe care partidul nostru o promoveaza, si anume sa se comporte ca si cum mandatul i-ar apartine lui, pe persoana fizica, astfel ca poate face ce vrea cu el, dupa cum ii dicteaza constiinta, desi, politic, noi am luat o decizie foarte clara de a sta deoparte de jocul PSD. Incalcand principalele elemente de bun simt in politica, Liviu Balint s-a dedat la un comportament de maidanez politic, crezand ca poate face ceea ce doreste cu mandatul pe care i l-a dat partidul", a declarat Eugen Tomac, joi seara, intr-o conferinta de presa la Zalau."Asa vom proceda de fiecare data cand un coleg de-al nostru va crede ca a venit de acasa cu functia in sac", a adaugat TomacPresedintele executiv al PMP a subliniat ca il asteapta pe Liviu Balint sa mearga luni la grupul parlamentar cu demisia din functia de deputat si sa lase locul urmatorului de pe lista, pentru ca mandatul nu este al lui, ci al partidului.Liviu Balint si-a explicat gestul de la motiunea de cenzura intr-o postare pe Facebook, precizand ca, in opinia sa, tara risca o criza politica si economica prin ramanerea premierului Grindeanu in fruntea Guvernului.