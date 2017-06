Gorghiu: O coalitie de guvernare PNL-PSD este "indecenta politic"

Alina Gorgiu a spus, joi, la Antena 3 ca daca PNL va veni cu o propunere de premier, aceasta va fi Ludovic Orban. Totodata, a subliniat ca o eventuala coalitie sau negociere cu PSD este "indecent politic".





"Mi se pare indecent politic sa te gandesi la un Guvern PSD-PNL in acet moment", a spus Gorghiu, care a subliniat ca in acest moment PSD si ALDE nu mai au efectiv majoritate parlamentara, daca se scad minoritatile.

"Insuficient ca sa aiba majoritate parlamentara", a subliniat Gorghiu reiterand ca liberalii vor incerca sa gaseasca solutia pentru a aduna majoritate in jurul PNL, inclusiv prin discutii cu ALDE.

Pe de alta parte, Lia Olguta Vasilescu este sigura ca PSD are toate datele pentru ca formatiunea sa ramane in fruntea Guvernului.

"Nu am niciun dubiu. Este greu ca celelalte partide sa faca o coalitie. PSD are 40% in Parlamentul Romaniei si este foarte greu si ar trebui ca celelalte partide sa se alieze. Este greu ca celelelate partide sa faca o coalitie. Noua ne-a fost greu sa guvernam cu un singur partid, imaginati-va cum ar fi un guvern cu sase partide", a spus Lia Olguta Vasilescu.