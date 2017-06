Alexandrescu (USR), despre consultarile de la Cotroceni: De acord cu un guvern de coalitie al Opozitiei

"Pentru responsabilitate am fi, eventual, de acord sa sustinem un guvern de coalitie al Opozitiei, cu conditia ca el sa fie condus de un prim-ministru responsabil, integru, nu neaparat de culoare politica, cu o echipa profesionista, cu o reforma a legilor electorale cu alegerea primarilor in doua tururi. (...) Noi am constituit o delegatie care se va prezenta si va propune presedintelui Iohannis formula noastra. Noi nu vom avea negocieri cu alte partide in momentul de fata. Noi mergem la Cotroceni sa spunem punctul de vedere al nostru direct presedintelui si nu ar putea fi vorba de o alianta cu alte partide, ci este vorba de o sustinere a unui guvern de coalitie", a explicat Alexandrescu la Parlament."PSD-ALDE este o coalitie a intereselor punctuale, dupa cum s-a vazut ieri, o coalitie care se renegociaza la fiecare vot. Nu mai putem vorbi de o coalitie, PSD insusi este in degringolada, a recunoscut ca programul de guvernare ar trebui modificat, dupa ce evaluarea ministrilor a fost facuta de un personaj pus din nou sub acuzare Darius Valcov. Este un circ, o mascarada. Acest program de guvernare este doar un pretext pentru a se agata de putere," a sustinut Alexandrescu, vicepresedinte USR.El a adaugat ca "mingea se afla la presedinte"."In acest moment, optiunea se afla la presedintele Iohannis, noi suntem dispusi sa colaboram intr-un eventual guvern, fara PSD, dar evident atragand atentia ca prioritatea este exact axa care a distrus Guvernul Grindeanu, adica mentinerea independentei justitiei a garantiei luptei impotriva coruptiei, a evitarii a oricarui asalt impotriva dezincriminarii conflictului de interese, a abuzului in functie. In aceasta situatie, ne dorim, intr-un eventual guvern de coalitie pe care l-am putea sprijini, Ministerul Justitiei, ca o garantie ca justitia va fi in continuare independenta", a mentionat Alexandrescu.El a adaugat ca si USR crede ca o solutie, in viitor, ar fi alegerile anticipate, dar nu doreste "sa cautioneze haosul pe care PSD l-a adus in tara".