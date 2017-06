Posibila explicatie pentru strania revenire a celor 20 de ministri demisionari: miza reala e controlul celor 2 miliarde de lei pentru baroni de la ministerul lui Sevil Shhaideh

Pentru a intelege situatia, trebuie sa facem o scurta recapitulare a situatiei: ministrii din Guvernul Grindeanu au demisionat toti joia trecuta (cu exceptia lui Augustin Jianu), punind presiune pe premier sa demisioneze si el. Vineri, Grindeanu a trimis la Cotroceni propunerea de demitere a lui Shhaideh (alaturi de cea a lui Carmen Dan) si inlocuirea ei cu Augustin Jianu. Cu doar citeva ore inainte, Shhaideh anuntase ca a terminat analiza proiectelor inscrise in etapa a doua a Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 2 miliarde de lei si a decis cine va primi finantare. O arma politica teribila in batalia pentru cistigarea voturilor de la motiunea de cenzura si, in general in controlarea liderilor locali. Duminica, Grindeanu a demis 12 demnitari din Ministerul Dezvoltarii (toti secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general al ministerului), astfel incit a blocat practic alocarea banilor.Asadar, in acest moment, cei 2 miliarde de lei sint blocati, nimeni din Ministerul Dezvoltarii nu are drept sa semneze alocarea lor. Or, banii sint esentiali pentru PSD si ca sa rasplateasca liderii locali care si-au presat parlamentarii sa voteze motiunea de cenzura, dar si pentru a atrage eventuale alte voturi daca Iohannis le accepta propunerea de premier.Surse din PSD au declarat pentru HotNews.ro ca ieri a avut loc la Ministerul Dezvoltarii o sedinta pentru deblocarea situatiei. Concluzia la care au ajuns directorii din minister e ca singura sansa pentru alocarea banilor de investitii din PNDL 2 (poduri, scoli, gradinite, drumuri comunale, sali de sport etc.) este revenirea lui Sevil Shhaideh ca ministru, fie si temporar.Asa s-a ajuns la cererea surprinzatoare a lui Sevil Shhaideh de retragere a demisiei. Cum se explica totusi ca 20 de ministri au semnat cereri similare? E posibil ca fiecare dintre ei sa aiba obiective guvernamentale de indeplinit, sau sa aiba rolul de a masca adevarata nevoie a PSD.