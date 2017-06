Klaus Iohannis: Premierul trebuie sa fie o persoana integra, fara probleme penale, care ma convinge ca are capacitatea sa conduca un Guvern si are o majoritate parlamentara in spate

Klaus Iohannis spune ca va avea luni discutii cu toate partidele, dupa care va face "o evaluare proprie": "Vreau sa cunosc toate opiniile, dupa care voi trece la desemnarea unei persoane."Seful statului a mai spus ca diversi politicieni din tara ii dau sfaturi in aceasta perioada, dar "Aceste lucruri, despre cine are sau nu o majoritate, se stabilesc prin vot."In ceea ce priveste discutia despre demisiile si ulterior revenirea asupra demisiilor a 20 de ministri ai Cabinetului Grindeanu, Klaus Iohannis spune ca "A aparut o mare discute despre demisie: este inutila. Un ministru este in functie pana cand semnezi decretul de demitere sau se numeste un nou Guvern. Cred ca este evident ca nu o sa ma apuc sa numesc ministri pentru 2 zile."