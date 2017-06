Shhaideh: Mi-am retras demisia pentru a nu se bloca activitatea. Trebuie sa avem contracte pe fonduri europene ca sa avem absorbtie

Ministrul demisionar al Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, a anuntat, joi, ca si-a retras demisia pentru ca activitatea din institutie sa nu fie blocata "prin tot felul de tertipuri juridice care pot interveni in aceasta perioada", pentru ca "s-au facut eforturi pentru depunere de proiecte le fonduri europene" si "ca sa avem absorbtie, trebuie sa avem si contracte".









"Imediat ce am luat act de publicarea in Monitorul Oficial a motiunii de cenzura, (...) am convocat expertii institutiei pentru a identifica eventuale riscuri care ar putea duce la blocarea acestei institutii. Dupa cum bine stiti, in acest moment, la nivelul acestei institutii nu mai exista niciun secretar de stat, nu mai exista secretar general (...). Din discutiile cu toti expertii juristi (...) pentru a nu bloca, prin tot felul de tertipuri juridice care pot interveni in aceasta perioada, am hotarat sa-mi retrag demisia pentru a reveni la ceea ce prevede astazi Constitutia, respectiv articol 85, Guvern demis, Cabinet interimar", a precizat Shhaideh, la Antena 3, care a subliniat ca ea trebuie sa isi desfasoare activitatea in mod normal.





"Deci trebuie sa-mi desfasor activitatea in mod normal. Eu nu cred ca trebuie sa sufere nimeni, nicio autoritate locala. S-au facut eforturi pentru depunere de proiecte pe fonduri europene. Ca sa avem absorbtie, nu credeti ca trebuie sa avem si contracte", a adaugat Shhaideh.