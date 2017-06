PNL o cheama pe Sevil Shhaideh luni, la "Ora Guvernului", pentru a da explicatii cu privire la alocarea unor fonduri din PNDL 2

"Grupul parlamentar al PNL a facut o solicitare catre Biroul permanent prin care o invitam pe doamna ministru Shhaideh, mai ales ca acum am inteles ca este in functie, ca si-a si retras demisia, probabil pentru a continua acest demers, luni, la 'Ora Guvernului', pentru a ne da explicatii vizavi de aceste alocari, cum s-au produs ele, cum s-au si furnizat aceste rapoarte de aprobare a ordinului de ministru imediat dupa demisia doamnei Shhaideh. Astazi suntem in posesia unor documente cu privire la alocarea unor fonduri de la Ministerul Dezvoltarii de pe PNDL 2. Nu stim de ce aceste documente se fac pe ascuns pentru ca pana la urma ele reprezinta alocari din bugetul public, nu sunt alocari din pestera lui Ali Baba si a altor hoti, ci din bugetul Romaniei care trebuie sa fie cat mai transparent", a declarat vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adaugat ca, potrivit documentelor, aceste alocari de fonduri au fost facute pe data de 15 iunie, incepand cu ora 17.00, dupa ce Sevil Shhaideh si-a dat demisia."Intre orele 17.04 si 17.18 apar aceste referate de aprobare a ordinului de ministru. Sesizam fonduri alocate si Primariei Bucuresti si de aici ne dam seama de efervescenta si atacul virulent al doamnei primar general la adresa domnului Grindeanu, dar si unor sectoare, Sectorul 5, Sectorul 6, catre judete acolo unde parlamentarii erau in cumpana vizavi de sustinerea motiunii si consideram un lucru profund incorect ceea ce s-a intamplat. Pana la urma spusele premierului Grindeanu au acoperire, iar prin aceste referate de aprobare a ordinului de ministru al Dezvoltarii Regionale se aloca sume catre judete si catre primarii PSD, catre localitati din Teleorman si Bucuresti", a mentionat Leoreanu.