Ministrul demisionar al Mediului de Afeceri isi retrage actul de demisie “pentru a asigura functionalitatea ministerului"

"Odata cu adoptarea motiunii de cenzura, Guvernul intra in interimat pana la investirea unui nou Executiv. Depunandu-mi demisia pe data de 15 iunie, aceasta devine irevocabila pe 30 iunie. Prin urmare, pentru a asigura functionalitatea ministerului pana in momentul investirii unui nou ministru, am decis sa renunt la actul de demisie initial, motiunea de cenzura producandu-si efectele in concordanta cu prevederile Constitutiei Romaniei", a declarat Alexandru Petrescu pentru sursa citata.

Mai multi ministri demisionari, atat de la PSD, cat si de la ALDE, au trimis la Guvern cereri de retragere a demisiilor depuse saptamana trecuta.