Tudorel Toader: Demisia mea devine irevocabila pe 30 iunie, dar mandatul inceteaza la numirea altui ministru. / Intrebat daca va continua ca ministru al Justitiei: La aceasta intrebare voi raspunde daca va fi cazul

"Este necesara asigurarea continuitatii pana la desemnarea noului ministru. Am deplina convingere ca pana pe 30 iunie vom avea un nou Guvern", a adaugat Tudorel Toader.Intrebat daca si-ar dori sa continue la conducerea Ministerului Justitiei si in viitorul Guvern, Tudorel Toader a raspuns ca "La aceasta intrebare voi raspunde daca va fi cazul, atunci cand, eventual, tema va fi de actualitate."Tudorel Toader a mai afirmat ca a avut, miercuri, o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intalnire in candrul careia au fost abordate doua teme de discutie: "concursul dintre efectele juridice pe care le produce demisia unui ministru si efectele juridice pe care le produce motiunea de cenzura, in sensul evitarii vidului", precum si stadiul legilor justitiei."Cu privire la legile justitiei nu exista nicio intarziere. Termenul este final de luna iunie, ceea ce inseamna ca suntem in termen", a spus Tudorel Toader.In ceea ce priveste decizia CCR privind abuzul in serviciu, Tudorel Toader a precizat ca "Avem decizia publicata in Monitorul Oficial, astazi vom stabili graficul dezvaterilor publice cu privire la punerea in aplicare a deciziei CCR."