Dragnea, dupa ce Ponta i-a cerut sa voteze primul la motiunea de cenzura: Nu esti membru, esti cu rang de ministru, esti nebun?

Ponta: Vreau sa votez primul

Dragnea Pai nu esti membru al Guvernului

Ponta: Da' asa spune ordonanta pe care voi ati dat-o, secretarul general este membru al guvernului

Dragnea: Nu esti membru, esti cu rang de ministru, esti nebun?

Ponta: Cum?

Dragnea: Esti cu rang de ministru, ce ai?

Iata mai jos dialogul dintre cei doi:Ulterior, intrebat de ziaristi ce a discutat cu Dragnea, Ponta a declarat: "Am cerut eu sa votez primul, ca membru al guvernului, si mi-a spus ca am rang de ministru, a fost o chestie procedurala, dar am rezolvat-o, am votat".Chestionat de ziaristi daca votul sau a fost legal, Victor Ponta a replicat: "Sa ma aresteze dl Dragnea si cu RTV", televiziunea controlata de Sebastian Ghita.VIDEO (de la minutul 1:42)