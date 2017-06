USR este dispus sa intre la guvernare daca primeste Ministerul Justitiei si din Guvern nu va face parte PSD

"Nu vom face o propunere de premier, este un atribut al presedintelui in care avem incredere. Putem sustine insa un premier care va indeplini criteriile noastre legate de integritate, notorietate, credibilitate (...) Pentru noi insa este importanta garantarea mentinerii unei justitii independente si nepartizane. Solicitarea pe care noi am avea-o in cadrul unei astfel de dezbateri ar fi aceea de a propune ministrul justitiei tocmai pentru a putea sa asiguram fata de electoratul nostru garantiile pe justitie, care sunt una dintre prioritatile noastre ca partid in Parlament", a declarat purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, la finalul sedintei Biroului National.Barna a mai spus ca alte doua conditii pentru intrarea USR la guvernare ar fi absenta PSD din formula guvernamentala si garantii pentru schimbarea legii alegerilor locale, astfel incat sa se revina la alegerea primarilor in doua tururi. "Am decis ca USR nu va sustine niciun fel de structura care presupune asocierea sau sustinerea PSD", a anuntat Barna.El a motivat atitudinea USR prin faptul ca PSD si-ar fi pierdut legitimitatea morala in urma crizei guvernamentala declansate. "Putem lua in calcul, daca in urma discutiilor de la Cotroceni se va ajunge acolo, varianta sustinerii unui premier care sa fie credibil si sa provina din afara PSD, sa fie o persoana integra si credibila pentru societate. Noi consideram ca PSD si actuala majoritate si-a pierdut legitimitatea morala in urma spectacolului pe care l-a furnizat in aceste doua saptamani. Si-a pierdut legitimitatea morala de a mai guverna Romania. Consideram ca este nevoie de un premier credibil, de o persoana integra care sa asigure o echipa de guvernare de acelasi calibru de profesionalism si seriozitate", a spus Dan Barna.Deputatul a mai spus ca delegatia USR la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis va fi condusa de presedintele interimar al fomatiunii, Elek Levente, si va avea in componenta vicepresedintii cu cele mai multe voturi obtinute la congresul din luna mai.