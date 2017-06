Modificarile la legea referendumului ale PSD, votate de Senat: referendumul pentru revizuirea Constitutiei se organizeaza in maxim 30 de zile dupa adoptarea propunerii

Cetatenii Romaniei sunt chemati sa-si exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire, in conformitate cu prevederile art. 151 alin. (3) din Constitutia Romaniei. Guvernul stabileste, prin hotarare, data referendumului si aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, aceasta data.

Persoanele care au dreptul sa participe la referendumul national privind revizuirea Constitutiei, modul de desfasurare a campaniei pentru referendum, organizarea si defasurarea acestuia, organizarea si atributiile birourilor electorale, faptele care constitutie contraventii si infractiuni, precum si modul de constatare si sanctionare a acestora sunt cele stabilite la art. 4, art 7. alin (1), precum si in cap. IV, V si VI din prezenta lege. Rezultatul referendumului national se stabileste in conformitate cu prevederile art. 5 alin (2) si (3) si ale art. 7 alin. (2) din prezenta lege.

In forma initiala, se prevedea ca referendumul se organizeaza in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii propunerii de revizuire, insa in comisie aceasta prevedere a fost modificata.Ce modficiari au fost aduse in comisia juridica , la forma initiala a legii:Urmeaza ca proiectul sa fie dezbatut si votat de Camera Deputatilor, care este decizionala. In acelasi timp, initiativa cetateneasca privind familia trebuie sa primeasca vot in Senat, dupa ce a fost adoptata de Camera Deputatilor, apoi va fi organizat un referendum.Parlamentul intra in vacanta saptamana la sfarsitul lunii iunie, saptamana viitoare fiind ultima de activitate.