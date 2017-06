Tariceanu: Lui Remus Borza i s-a propus functia de ministru al Energiei/ Voi propune structurii statutare excluderea lui din partid

"Remus Borza, cu o candoare greu de imaginat, le-a spus unor colegi ca a fost ieri la discutii cu Grindeanu si i s-a propus functia de ministru al Energiei si ca el s-a simtit obligat sa-si respecte angajamentul. Si eu l-am intrebat: dar cine te-a pus pe lista parlamentara de ai ajuns deputat? Te-a pus domnul Grindeanu cumva sau altcineva?", a sustinut Tariceanu, potrivit Agerpres.El a adaugat ca nu are alta solutie decat sa ceara forurilor statutare din ALDE excluderea lui Remus Borza."N-am alta solutie, am si spus, daca as putea eu sa semnez, dar nu pot statutar sa fac acest lucru, sa semnez demiterea lui, as fi facut-o. Voi propune structurii statutare demiterea domnului Borza din ALDE", a conchis Tariceanu.