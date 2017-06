Olguta Vasilescu despre votul la motiunea de cenzura: Am avut un vot peste chiar si fara minoritati

Intrebata daca votul minoritatilor a salvat motiunea de cenzura, Olguta Vasilescu a raspuns: "Nu, pentru ca am avut un vot peste chiar si fara minoritati".In legatura cu Victor Ponta, Vasilescu a spus ca acesta a fost "deplasat" cu ironiile si o deranjeaza ce a facut in ultima perioada."Nu vreau sa comentez. A fost (Victor Ponta - n.r.) destul de deplasat ieri cu ironiile. Nu ca m-a deranjat. Nu ma deranjeaza nimic la Victor Ponta decat ce a facut in ultima perioada", a sustinut Vasilescu.Reamintim ca 251 de parlamentari si-au exprimat optiunea de vot la motiunea de cenzura de miercuri impotriva Guvernului. 241 au votat pentru motiune, 10 au votat impotriva . PSD si ALDE aveau nevoie de 233 de voturi pentru a pica guvernul Grindeanu. Toate celelalte grupuri parlamentare (PNL, USR, UDMR si PMP), cu exceptia minoritatilor, s-au abtinut de la vot. Din randul minoritatilor nationale - altele decat cea maghiara - 15 din cei 17 deputati si-au exercitat votul.