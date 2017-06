Viorel Stefan, ministrul Finantelor in Guvernul Grindeanu, i-ar fi anuntat pe liderii PSD ca nu mai vrea sa fie ministru in viitorul guvern sustinut de PSD, potrivit unor surse din partid.Viorel Stefan a fost criticat deseori in timpul mandatului sau de seful partidului, Liviu Dragnea.Surse din partid au sustinut in ultimele zile ca Eugen Orlando Teodorovici, fost aliat fidel al lui Ponta, care insa a votat motiunea initiata de Dragnea, ar fi in pole-position pentru a primi functia de ministru al Finantelor in viitorul guvern.