Guvernul Grindeanu a cazut. Care sunt pasii urmatori pentru deblocarea crizei politice: Iohannis si Dragnea, actorii principali

Pasii de urmat:1. Partidele politice vor organiza consultari interne in forurile de conducere pentru a incerca sa formeze o majoritate parlamentara cu care sa se prezinte la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis.Cea mai mare sansa pentru o coalitie de guvernare o au PSD si ALDE, care tocmai si-au confirmat forta politica in Parlament prin votul la motiunea de cenzura.2. Partidele si coalitiile isi vor formula in interior propunerile de premieri desemnati.3. Presedintele Klaus Iohannis va avea luni consultari cu partidele parlamentare. El va lua act de propunerile partidelor pentru functia de premier.4. Iohannis va face anuntul oficial privind nominalizarea unui candidat de premier.5. Premierul desemnat isi va construi echipa si programul de guvernare.6.1. Parlamentul va vota propunerea de guvern. Daca propunerea trece, noul Guvern va depune juramantul la Cotroceni si va fi investit. Romania va avea un nou Guvern6.2 Parlamentul va respinge propunerea de Guvern. Se reia procesul de la pasul 1 si se ajunge la inca un vot in Parlament. Daca si acesta pica, se declanseaza alegeri anticipate.Intre pasii 4 si 5 poate aparea o noua criza politica, daca Iohannis respinge propunerea facuta previzibil de PSD si ALDE si desemneaza un candidat de premier care nu va conveni majoritatii care exista acum. Este posibila suspendarea presedintelui, dar putin probabila, data fiind slabiciunea de moment a unui PSD macinat de conflictul intern, dar si cresterea previzibila in popularitate a lui Iohannis dupa aceasta jumatate de an (participarea la protestele masive din februarie, vizitele de mare vizibilitate in SUA, Germania si la Bruxelles, lipsa oricarei implicari in criza interna din PSD).