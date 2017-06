UPDATE Ludovic Orban, dupa caderea guvernului: Am scapat de o gasca din PSD / Fara minoritati, actuala coalitie PSD - ALDE nu prea mai are majoritate

"Astazi, am scapat de o gasca din PSD, gasca Ponta - Grindeanu. Pentru ca lucrurile sa revina la normal si ca Romania sa poata sa mearga inainte trebuie sa scapam si de a doua gasca din PSD, gasca Dragnea - Olguta - Firea. Doar cand toti PSD-istii vor fi trimisi acasa lucrurile vor reveni la normal", a declarat Orban.Acesta a subliniat ca adversarul politic al PNL este PSD, "CAP-ul vechililor rosii, cei care au tinut pe loc Romania 27 de ani".In opinia sa, actuala coalitie de guvernare "nu prea mai are majoritate" daca se exclud deputatii minoritatilor nationale.Joi, la ora 11, se va reuni Biroul Politic Executiv al PNL pentru "identificarea posibilelor cai de urmat" pentru liberali iar in cursul week-end-ului va avea loc "consultarea bazei de partid", urmand ca luni sa aiba loc o noua reuniune a conducerii PNL."Obiectivul nostr e sa-i scoatem de la butoane pe nebnii care si-au batut joc de Romania in ultimele sase luni", a subliniat Ludovic Orban, care a notat ca niciun parlamentar liberal nu a votat motiunea, "in ciuda presiunilor exercitate de cei din guvernare".