Ponta: Am cerut sa iau cuvantul pentru 3 minute din timpul alocat Guvernului si PSD. Raspunsul a fost "Nu"

"In decembrie 2004 am avut primul meu discurs in Parlamentul Romaniei - dupa 14 ani ca deputat si membru PSD am solicitat azi in cadrul dezbaterilor sa iau cuvantul pentru 3 minute ( din timpul alocat Guvernului si PSD )!Raspunsul conducerii Parlamentului a fost NU!Din fericire in 2017 exista Facebook - si mai exista jurnalisti care nu pot fi cumparati! Asa ca o sa postez aici, dupa finalizarea dezbaterilor - tot ceea ce nu mi-a dat voie Conducerea Parlamentului sa spun in plen", scrie Ponta pe reteaua de socializare.