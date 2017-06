Dragnea, atacuri la DNA si SRI: Sunt autoritar pentru ca am spus sa separam politica de servicii? Presedintele executiv PSD si seful comisiei de control SRI au fost chemati la DNA in ultimele doua zile, Valcov a fost luat cu mascatii - nu e o coincidenta

"Am fost acuzat ca sunt autoritar. Sunt autoritar pentru ca am spus sa separam politica de servicii?", a spus Liviu Dragnea miercuri, in discursul de la motiunea de cenzura impotriva guvernului Grindeanu. "Luni si marti, presedintele executiv al PSD si presedintele comisiei de control SRI din Parlament au fost chemati la DNA, asa ca martori, altul (Darius Valcov - n.red.) a fost luat cu mascatii de acasa. Nu e o coincidenta. Asta e calea de urmat, tara sa ramana captiva unor forte care nu participa in alegeri?", a spus Dragnea."Sub conducerea mea, PSD nu va face nici o alianta subterana, toxica", a mai spus Dragnea, in timp ce din sala i se reprosa ca a fost la partide de tenis cu fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea.Parlamentul dezbate si voteaza azi motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Grindeanu.