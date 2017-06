Grindeanu, aluzie la intelegerea pe care Dragnea a vrut sa o faca cu UDMR: Vreau sa-i felicit pe colegii din Ardeal!

"Vreau sa-i felicit pe colegii din Ardeal!", a spus Sorin Grindeanu in discursul rostit la aceasta ora in Parlament, la motiunea de cenzura - o aluzie la comportamentul multor parlamentari PSD care au protestat in fata lui Liviu Dragnea dupa ce presedintele PSD a incercat sa faca o intelegere cu UDMR.Azi, Parlamentul dezbate si voteaza o motiune de cenzura impotriva guvernului Grindeanu.